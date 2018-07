19-07-2018 10:26

Inscrições abertas para o “The Castles Quest”

Vai decorrer de 15 a 23 de setembro mais uma edição do desafio “The Castles Quest”, cujas inscrições já se encontram abertas.

Trata-se de uma prova de BTT, em que os participantes terão de percorrer 600 quilómetros e as 12 Aldeias Históricas num tempo limite. O objetivo é dar a conhecer as aldeias, castelos e fortalezas deste território, numa aventura efetuada em total autossuficiência, que pode ser vivida a solo, ou em equipas de dois ou de quatro elementos. Contudo, o “The Castles Quest” não é uma competição, uma vez que não há classificações nem pontuações, nem há vencedores ou derrotados. O desafio pode ser realizado em duas modalidades: uma aventura de oito dias, que começa às 14h30 de 15 de setembro e cujo limite é o final do dia 23 de setembro; e uma aventura mais curta, de dois dias, entre 22 e 23 de setembro. Na aventura de oito dias, o percurso a realizar segue a GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas. O percurso circular, de 600 quilómetros, começa e termina em Linhares da Beira. Quem conseguir completar a missão será nomeado nobre “cavaleiro” do “The Castles Quest”, título certificado exclusivamente pelas Aldeias Históricas de Portugal, entidade promotora da iniciativa. As inscrições podem ser feitas em www.thecastlesquest.bike.