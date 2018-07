18-07-2018 19:18

Turista resgatada na Sé da Guarda pelos bombeiros após fraturar clavícula

Os bombeiros da Guarda foram esta tarde chamados a resgatar uma turista que sofreu uma queda na Sé Catedral.

Ao que tudo indica, a septuagenária caiu nas escadas que dão acesso ao telhado do monumento e fraturou a clavícula. A visitante foi estabilizada no local e retirada pela parte superior da Sé com recurso à autoescada da corporação guardense.

A turista foi transportada para o hospital local.