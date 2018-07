18-07-2018 18:00

Covilhã e Castelo Branco integram "Tourism Explorers"

Os municípios da Covilhã e Castelo Branco integram o grupo de 12 cidades portuguesas que estão envolvidas no programa "Tourism Explorers". Na primeira fase do projeto, ligada à de ideação e que decorre entre 12 e 14 de setembro, serão criadas novas soluções por pessoas interessadas em desenvolver projetos relacionados com o turismo, baseando-se nos desafios estratégicos do setor. Já na fase de aceleração, que terá lugar entre 26 de setembro e 31 de outubro, as equipas com projetos relacionados com o turismo poderão testar e validar os seus modelos de negócio. A iniciativa é organizada pelo Turismo de Portugal e pela empresa Fábrica de Startups, em colaboração com o Automóvel Clube de Portugal (ACP). Para além de Castelo Branco e da Covilhã, a segunda edição do programa passará por Porto, Lamego, Aveiro, Coimbra, Abrantes, Caldas da Rainha, Lisboa, Beja, Faro e Angra do Heroísmo.