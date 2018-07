18-07-2018 17:10

VMER da Guarda conta com novo compressor cardíaco externo

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda recebeu na segunda-feira um compressor cardíaco externo.

A equipa do Hospital Sousa Martins foi uma das 44 VMER do país a ser dotada com este equipamento «que permite aplicar de forma automática, contínua e segura, compressões torácicas a doentes em paragem cardiorrespiratória, no local da ocorrência e durante o transporte até às Unidades Hospitalares», adianta a ULS em comunicado. Com estes compressores, o INEM capacita a cem por cento a sua rede de meios de Suporte Avançado de Vida, designadamente as 44 VMER e os quatro Helicópteros de Emergência Médica. O investimento realizado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica foi de cerca de 374 mil euros, cofinanciado em 75 por cento pela Fundação EDP na sequência de um projeto apresentado ao “Programa EDP Solidária – Saúde 2017”.