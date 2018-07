17-07-2018 12:01

Troço da N18 (Covilhã) cortado ao trânsito

Devido aos trabalhos de modernização do da Linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda, a N18 encontra-se encerrada ao trânsito no troço entre o Canhoso e o Parque Industrial do Canhoso (Covilhã).