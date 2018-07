16-07-2018 22:56

Cruzamento da EN 338 com a EN 16 requalificado

Foi hoje inaugurada a requalificação do cruzamento da EN 338 com a EN 16, junto a Maçainhas (Guarda). A obra implicou a construção de uma nova rotunda, onde foi colocada uma calandra, peça antiga da indústria de lanifícios, oferecida pela família Tavares.