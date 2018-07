15-07-2018 16:18

Festival de música junta 36 alunos nacionais e estrangeiros na Bendada

A aldeia da Bendada (Sabugal) recebe este mês a terceira edição de um festival internacional de música que junta, durante uma semana, 36 alunos de vários países.

O Bendada Music Festival começa hoje e vai decorrer até dia 22 com um programa que inclui concertos, masterclasses e iniciação à educação musical. «Este ano a Bendada irá receber alunos, com idades compreendidas entre os 14 e 22 anos, provenientes de várias zonas de Portugal, Itália e Estados Unidos da América.

São estudantes de piano, violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, guitarra e canto em conceituados conservatórios e universidades», refere a organização, segundo a qual este é «o primeiro passo» na internacionalização de um evento cujo corpo docente também é formado por professores oriundos de vários países.

Inês Andrade, pianista e diretora artística, sublinha, em comunicado, que «é muito bom ver que alguns alunos têm regressado todos os anos, desde a primeira edição», mas há «também muitos alunos que vêm ao festival pela primeira vez».

A responsável acrescenta que 20 crianças dos concelhos do Sabugal, Belmonte e Guarda vão participar num curso de iniciação musical. O festival inclui ainda concertos na igreja matriz de Malcata, Sabugal (dia 18), no castelo de Belmonte (dia 19), no Parque das Tílias do Fundão (dia 20), na Casa da Música da Bendada (dia 21) e no auditório municipal da Guarda (dia 22).

Está também prevista a atuação de um coro de adultos formado por algumas dezenas de seniores da localidade. Segundo a diretora artística, o Bendada Music Festival «é uma aposta ganha no sentido em que tem esgotado sempre o número de vagas para participantes e enchido o auditório da Casa da Música da Bendada em todos os seus eventos».

O festival conta com o apoio dos municípios do Sabugal, Fundão, Belmonte e Guarda, da Junta de Freguesia da Bendada, da Sociedade Filarmónica Bendadense, da Associação Malcata com Futuro, da Escola de Música de Belmonte, da AvA Musical Editions e da Boston University.