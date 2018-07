14-07-2018 19:34

"Loriga Vila Lusitana" anima vila serrana no fim de semana

Loriga, no concelho de Seia, recebe este fim de semana a segunda edição do projeto "Loriga Vila Lusitana", que inclui um festival de música folk, animação, gastronomia, artesanato e recriações históricas.

O evento é «inspirado na identidade Lusitana, no lendário Viriato e em todos os heróis das batalhas contra os invasores romanos», segundo a organização.

O evento, que teve a sua génese no Orçamento Participativo da Câmara de Seia, destaca-se o Festival Lusitânia Folk com as atuações dos grupos Alma Menor, Velha Gaiteira e Galandum Galundaina, Fetén Fetén e Virandeira.