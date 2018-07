14-07-2018 16:46

Sp. Covilhã defronta Santa Clara na apresentação aos sócios

Está marcado para esta tarde (17 horas) o jogo de apresentação do Sp. Covilhã aos sócios.

Os serranos jogam no Santos Pinto com os açorianos do Santa Clara, recém-promovidos à Iª Liga, para mais uma edição da Taça IMB.