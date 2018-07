13-07-2018 18:14

Feira de São Tiago arranca hoje com Rogério Charraz

A partir de hoje, e até 25 de julho, decorre no Complexo Desportivo da Covilhã a 607ª edição da Feira de São Tiago. Entre espectáculos com artistas locais, destacam-se os concertos de Rogério Charraz (hoje), Mickael Carreira (14), Cuca Roseta e José Cid (20) e D.A.M.A (21).

A entrada para o espetáculo de hoje implica o pagamento de um euros e 2 euros nos dias 14, 20 e 21, o que segundo explicou o Vereador José Miguel Oliveira se deve à «necessidade de fazer crescer de forma sustentada este certame, afirmando cada vez mais o estatuto da Feira de São Tiago como um grande cartaz regional».

Com um orçamento de cerca de 130 mil euros, a feira contará com 162 stands, divididos por várias zonas de interesse, entre ele o stand que representou a Covilhã na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), recente vencedor do prémio de “Melhor Stand Público Nacional 2018”.