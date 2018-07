13-07-2018 17:30

Visitas encenadas guiam turistas pelo centro histórico de Celorico da Beira

Personagens ligadas a episódios que se desenrolaram na vila de Celorico da Beira vão guiar os turistas que visitarem o centro histórico nos meses de julho e de agosto. A Câmara Municipal de Celorico da Beira refere que o centro histórico local vai ser palco de visitas encenadas a realizar nos dias 21 e 28 de julho e nos dias 5,11,18 e 25 de agosto. As visitas terão início sempre às 21h15, com saída do posto de turismo de Celorico da Beira, estando a encenação a cargo da Associação Hereditas, da Guarda. A iniciativa das visitas encenadas é promovida pelo município, no âmbito do projeto Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela, liderado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, e tem a colaboração da Associação de Municípios da Cova da Beira.