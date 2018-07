13-07-2018 12:41

AgroRaia começa hoje nos Forcalhos (Sabugal)

Entre hoje e domingo há AgroRaia nos Forcalhos (Sabugal). A feira agrícola organizada conjuntamente pela Associação de Freguesias da Raia Sabugalense e o município tem como objetivo impulsionar o setor agrícola e pecuário da região.

Entre outras iniciativas, ao logo dos três dias haverá uma mostra e degustação de sabores raianos, exposição de máquinas agrícolas, garraiada, palestras, workshops, sessões de showcooking, mostra de artesanato e produtos locais, além de animação musical. Antes da abertura do certame (18h30) terá lugar um leilão de gado, pelas 14h30, na Colónia Agrícola Martim Rei. Neste primeiro dia haverá ainda um “showcooking” com o chef Rui Cerveira (19 horas), em que o “Quinas” – pastel de castanha do concelho do Sabugal – vai estar em destaque. No sábado de manhã realiza-se um encerro a cavalo e para a tarde estão programados dois workshops sobre descorna e ferração, uma garraiada e demonstração de pegas pelos Forcados Amadores do Cartaxo. A fadista Cuca Roseta atua pelas 22h30. O programa do último dia do evento inclui a condução de rebanho com o cão pastor “border collie” e um workshop de tosquia, culminando a AgroRaia com um showcooking dinamizado pelo chef Chakall, às 17 horas.