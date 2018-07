13-07-2018 11:55

Câmara de Gouveia promove programa de ocupação de tempos livres

A Junta de Freguesia de Gouveia anunciou hoje que volta a organizar este ano um programa próprio de ocupação de tempos livres destinado aos jovens com idades entre os 15 e os 25 anos.

Segundo a autarquia, a iniciativa, que decorrerá em três períodos, entre 16 de julho e 31 de agosto, tem por objetivo proporcionar uma saudável ocupação do tempo livre dos jovens, em tempo de férias, «proporcionando-lhes o desempenho de tarefas de grande utilidade para a comunidade».

Podem candidatar-se à colocação de jovens as coletividades e associações culturais, desportivas e recreativas, instituições particulares de solidariedade social e outras instituições sem fins lucrativos, com sede em Gouveia.