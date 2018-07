13-07-2018 09:53

Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo com risco muito elevado de incêndio

Cinco concelhos dos distritos de Faro e da Guarda apresentam hoje risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o IPMA, em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de Tavira, Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro, Guarda e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda. O IPMA colocou também 26 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança em risco elevado de incêndio.