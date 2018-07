12-07-2018 17:30

Sp. Mêda na série B do Campeonato de Portugal

O sorteio do Campeonato de Portugal, que esta época vai ter quatro séries, realiza-se na segunda-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras.

Mas a FPF já divulgou a composição de cada série, sendo que o representante do distrito da Guarda, o campeão Sporting da Mêda, vai jogar na B com o Amarante, Pedras Rubras, União Madeira, Marítimo B, Paredes, Leça,

Gondomar, Sp. Coimbrões, Cinfães, Sp. Espinho, Lusitânia FC, Cesarense, Sanjoanense, Penalva Castelo, Lusitanos de Vildemoinhos, Gafanha e Recreio de Águeda.

A prova começa a 12 de agosto. A fase regular termina a 12 de maio e os “play-off” jogam-se entre 25 de maio e 23 de junho. Participam 72 equipas repartidas por quatro séries de 18. A constituição destes grupos foi elaborada de acordo com a localização geográfica dos clubes.

Os dois primeiros em cada série qualificam-se para disputar um “play-off” no final do qual serão apuradas as duas equipas promovidas à IIª Liga. Pelo contrário, os classificados nos cinco últimos lugares de cada séries descem automaticamente aos Distritais.