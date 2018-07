12-07-2018 16:31

Exposição "Emissora Nacional, a História e a Técnica" em Seia

O Museu Natural da Eletricidade, em Seia, acolhe até junho de 2019 uma exposição intitulada "Emissora Nacional, a História e a Técnica". A mostra pretende recordar o caminho percorrido pela radiodifusão de serviço público em Portugal. A exposição resulta de uma parceria do Museu Natural da Eletricidade com o Núcleo Museológico da RTP e mostra ao público objetos e imagens que fazem parte do património histórico e tecnológico da Rádio em Portugal, segundo os promotores.