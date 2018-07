12-07-2018 14:35

X Festival de Tapas e Petiscos em Gouveia

A Avenida Pedro Botto Machado, em Gouveia, acolhe entre hoje e domingo o X Festival de Tapas e Petiscos, organizado pelo município de Gouveia e pela AssociaSão Julião. Segundo a organização, «ao longo de todo o fim de semana, os visitantes poderão deliciar-se com a variedade gastronómica apresentada pelos restaurantes presentes no evento, mas também assistir aos mais diversos momentos musicais». O evento é considerado «um momento importante no calendário de verão» de todos aqueles que «aproveitam a ocasião para juntar a família», referem os promotores.