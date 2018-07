12-07-2018 12:20

XV Concurso de Fotografia de Ambiente do CISE

Retratar o Património Ambiental da Serra da Estrela é o desafio lançado pelo Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) a fotógrafos amadores e/ou profissionais, naquele que é o 15º Concurso de Ambiente. Sob o tema geral "Património Ambiental da Serra da Estrela", o concurso divide-se nas categorias paisagem, biodiversidade e aldeias de montanha. Os participantes podem apresentar um máximo de quatro fotografias, sendo que cada fotografia apenas pode concorrer a uma das categorias. Os trabalhos podem ser a cores ou a preto e branco, impressos em papel fotográfico com um formato de 20x30 centímetros, e devem ser enviados ou entregues no CISE, até 15 de setembro. Aos vencedores, conhecidos a 15 de outubro, serão atribuídos o prémio para a melhor fotografia do concurso, no valor de 300 euros, e um prémio de 75€ por cada categoria, não cumulativo com o anterior. Os melhores trabalhos serão expostos no CISE, de 2 de novembro a 31 de dezembro.