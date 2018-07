12-07-2018 11:51

Câmara promove Clube Sénior de Verão no Sabugal

O município do Sabugal está a promover um novo projeto dirigido aos seniores do concelho.

O Clube Sénior de Verão destina-se a fomentar o envelhecimento ativo e saudável através da ocupação dos tempos livres desta faixa etária da população. Até 30 de setembro, os participantes vão poder aprender, mas também ensinar, partilhando e desenvolvendo várias atividades lúdicas e artísticas, como pintura, costura ou música e, ao mesmo tempo, partilhar saberes. O Clube Sénior vai estar em funcionamento na Biblioteca Municipal do Sabugal, as terças e quintas-feiras, das 14h30 às 17h30.