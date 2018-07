12-07-2018 10:49

Mulher que matou o filho na Catraia do Sortelhão condenada a 18 anos de prisão

A mulher que matou o filho de 11 anos na Catraia do Sortelhão (Guarda), em setembro de 2017, foi condenada pelo Tribunal da Guarda a 18 anos de prisão.

Ilda Gonçalves, de 46 anos, foi sentenciada pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de homicídio qualificado.

Segundo a decisão, durante o julgamento foi provado que a arguida, que padece de doença psiquiátrica (sofre de Síndrome Depressivo Grave com Sintomatologia Psicótica), «agiu de forma livre, deliberada e consciente, com o propósito concretizado de matar» o filho.

Dentro da moldura penal de 12 a 25 anos de prisão, o coletivo de juízes decidiu aplicar 18 anos, uma vez que a favor da arguida pesaram a ausência de antecedentes criminais e «encontrar-se inserida socialmente e ter confessado integralmente os factos» de que estava acusada.