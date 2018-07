10-07-2018 12:43

Congresso Português de Sociologia na UBI a partir de hoje

A Universidade da Beira Interior (UBI) recebe a partir de hoje o maior evento científico da área da Sociologia, que tem como tema “Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da democracia no Portugal contemporâneo”. A décima edição do Congresso Português de Sociologia decorre até dia 12, sob a égide da Associação Portuguesa de Sociologia (APS), em colaboração com o Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UBI. Além dos especialistas nacionais, a conferência de abertura contará com Craig Calhoun, responsável pelo Instituto Berggruen, uma organização que se dedica a pensar modelos de políticas, económicas e sociais do século XXI, marcado por realidades como a tecnologia e a globalização. A Comissão Organizadora do X Congresso Português de Sociologia é composta por investigadores nacionais, integrando, da parte da UBI, os docentes do Departamento de Sociologia, Nuno Amaral Jerónimo, José Carlos Venâncio e Maria João Simões.