10-07-2018 11:18

Pedro Mexia hoje no Café Literário

O poeta e cronista Pedro Mexia é o convidado da sessão de hoje do Café Literário, na Covilhã, que decorre no Paço 100 Pressa, pelas 18 horas.

Pedro Mexia nasceu em 1972 na cidade de Lisboa. Após ter concluído os seus estudos secundários, ingressou no curso de direito da Universidade

Católica Portuguesa, que completou com sucesso. Prosseguiu para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de onde arrebatou um

mestrado em estudos americanos. Pedro Mexia passou depois a colaborar com publicações como o «Diário de Notícias», na qualidade de crítico literário, e a escrever artigos para a revista «Grande Reportagem». Em 1999 publicou o seu primeiro livro, uma coletânea de poemas intitulada «Duplo Império» (1999). Seguiram-se «Em Memória» (2000), «Avalanche» (2001) «Eliot e outras observações» (2003) e «Lá fora» (2018).

A tertúlia organizada pela Câmara da Covilhã contará com a apresentação de José Carlos

Alexandre, colunista de O Interior, professor no IPG e investigador da UBI.