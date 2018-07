09-07-2018 16:07

Jovem de 23 anos detido em Seia por tráfico de estupefacientes

A GNR anunciou a detenção de um jovem de 23 anos, em flagrante delito, por tráfico de estupefacientes em Seia.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu na sexta-feira por elementos dos postos territoriais de Seia e Paranhos da Beira, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.

«Os militares intercetaram um veículo com quatro ocupantes, tendo os mesmos adotado um comportamento suspeito, o que deu origem a uma revista sumária aos ocupantes e ao veículo», refere a GNR em comunicado.

Além da detenção foram ainda elaborados quatro autos de contraordenação por consumo de estupefacientes e apreendidas 82 doses de haxixe, 20 doses de MDMA, 18 comprimidos de ecstasy.

O detido foi presente ao Tribunal de Seia, tendo sido decretada a suspensão provisória do processo. Já os restantes ocupantes do veículo foram notificados para comparecerem nas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência da respetiva área de residência.