09-07-2018 09:53

Ministro do Planeamento e Infraestruturas visita obras de modernização da Linha da Beira Baixa

O Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, visita esta manhã as obras de modernização da Linha da Beira Baixa (troço Covilhã/Guarda), junto à ponte do Rio Zêzere. Às 11h45 segue-se o lançamento da empreitada de modernização da Linha da Beira Alta (troço Guarda/Cerdeira) e do concurso de Sinalização para diversas linhas da rede. A cerimónia decorrerá na Estação da Guarda.