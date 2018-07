08-07-2018 12:17

Vale do Côa liga-se à arte pré-histórica de Altamira e Lascaux sob chancela da UNESCO

O Vale do Côa, no distrito da Guarda, vai juntar-se a Altamira (Espanha) e Lascaux (França) para integrar um roteiro europeu de arte pré-histórica sob a chancela da UNESCO.