07-07-2018 19:58

Seia promove terceira edição de festival de música que tem o bosque como palco

A aldeia de Lapa dos Dinheiros, em Seia, recebe até domingo mais uma edição do Festival Músicas do Bosque, que propõe a fruição da música «em comunhão com a natureza exuberante» da Serra da Estrela. A terceira edição do festival, organizado pela União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, pelo Município de Seia e pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), tem «um conceito bem distante da agitação dos festivais de verão que proliferam pelo país» e apresenta projetos musicais criativos e inovadores. O festival, que associa a música à paisagem, à gastronomia, às artes e à preservação e à conservação ambiental, integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha.