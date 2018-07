07-07-2018 13:42

Torneio de Squash no Clube de Campo da Covilhã

Decorre hoje, no Clube de Campo da Covilhã, o Torneio de Squash Covilhã 2018, integrado no calendário da Federação Nacional de Squash e pontuável para o ranking nacional. A prova irá contar com a presença de atletas vindos de norte a sul do país e que são já presenças assíduas nesta competição. «Será um torneio muito competitivo, mas recheado de excelentes partidas de squash e de um salutar convívio desportivo entre todos», segundo os promotores.