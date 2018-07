07-07-2018 12:53

Concurso Robô Bombeiro põe à prova 29 equipas

A 16ª edição do concurso Robô Bombeiro, que decorre hoje na Guarda, por iniciativa do Instituto Politécnico, conta com a participação de 29 equipas nacionais e estrangeiras. Estão inscritas «várias equipas da Guarda e de cidades próximas como Covilhã, Pinhel, Fundão, Gouveia e equipas que vêm de outros pontos do país, como Coimbra, Aveiro, Lisboa e Porto», adiantou Carlos Carreto. «Teremos também uma equipa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande, do norte do Brasil, e uma equipa de alunos da Turquia, que estão no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) no âmbito do programa Erasmus, pelo que podemos considerar que a edição deste ano será uma edição internacional», disse. O professor do IPG referiu que de ano para ano a organização tem notado um aumento na participação de instituições diferentes, nomeadamente escolas secundárias e profissionais. «Hoje em dia é comum vermos escolas com clubes de robótica. A robótica é uma excelente ferramenta educativa. É, sobretudo, uma fonte de energia e motivação para atividades de aprendizagem e podemos considerar que em Portugal existem muitos bons exemplos», justificou. A competição do evento de robótica vai decorrer, a partir das 14 horas, no Pavilhão Municipal de São Miguel, sendo a parte da manhã dedicada a treinos e a verificações técnicas. Segundo a organização, o Robô Bombeiro é um concurso de robótica, «que põe à prova pequenos robôs móveis e autónomos com a missão de encontrar e apagar um incêndio, simulado por uma vela, num modelo de uma casa formado por corredores e quartos». «Os robôs que participam no concurso ainda são protótipos de laboratório, mas são prova de conceito que é possível desenvolver robôs capazes de cumprir a missão de robô bombeiro», disse Carlos Carreto. O responsável sublinha que o evento «promove a robótica e mostra como a robótica pode ter aplicações concretas e úteis no mundo real». «Embora hoje em dia se fale muito no uso da robótica como ferramenta educativa e não seja difícil encontrar exemplos de eventos de robótica educativa em Portugal, é interessante lembrar que na Guarda (IPG) começámos há 16 anos», recorda. Em sua opinião, o concurso do Robô Bombeiro é o «maior e mais antigo» evento do género realizado no interior do país, o que coloca a Guarda «num lugar de destaque no mapa nacional deste tipo de iniciativas».