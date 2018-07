07-07-2018 12:00

Concelhia do CDS entrega flyer a automobilistas

A concelhia do CDS-PP da Guarda esteve esta manhã num posto de abastecimento da cidade a distribuir um flyer aos automobilistas a referir a eliminação do adicional ao imposto sobre combustíveis. O projeto do CDS foi aprovado na generalidade e para a semana deverá ser votado na especialidade. «Pelo CDS, há condições para entrar em vigor de imediato, mas no limite, por recuo de outros partidos, podermos estar a falar de uma entrada em vigor no dia 1 de janeiro», é referido em comunicado.