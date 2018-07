07-07-2018 10:43

Carros clássicos invadem Fundão

Está a decorrer no Fundão a segunda edição do “Fundão Clássico 2018”, promovida pela Associação dos Amigos de Automóveis Antigos do Fundão. O programa começou com a visita à fábrica de queijos “Quinta do Pomar”, na Soalheira, e ao museu dos embutidos da “Casa António Santos Pinto”, em Alpedrinha. Segue-se um almoço, no Parque Livre, e uma experiência desportiva (15 horas) na Avenida Eugénio de Andrade aberta a todos, acompanhando os pilotos presentes. Às 18 horas haverá um desfile dos veículos clássicos/antigos. À noite haverão dois espetáculos músicais com Anafaia (20 horas) e Amável Pires & Friends (22 horas).