06-07-2018 21:45

Isabel Fonseca eleita líder da concelhia do CDS-PP da Guarda

Isabel Fonseca foi hoje eleita presidente da concelhia do CDS-PP da Guarda. De um universo de 153 votantes, deslocaram-se às urnas 85 militantes. A concorrer como lista única, Isabel Fonseca foi eleita com 84 votos a favor e uma abstenção. Jorge Lénio, Henrique Monteiro e Salete Vaz vão assumir o cargo de vice-presidente.