06-07-2018 18:27

Pedro Machado reeleito presidente do Turismo Centro de Portugal

A Assembleia Geral Eleitoral da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal (TCP) reelegeu hoje a Comissão Executiva liderada por Pedro Machado para mais um mandato, que corresponde ao período 2018-23. O ato eleitoral, que determinou a composição da Mesa da Assembleia Geral, da Comissão Executiva e do Conselho de Marketing, realizou-se em três mesas de voto, situadas em Aveiro, Guarda e Leiria. A lista liderada por Pedro Machado foi a única a apresentar-se a sufrágio. Votou 57 por cento do universo do colégio eleitoral. Dos votos expressos em urna, 99 por cento votou a favor. A tomada de posse dos órgãos sociais terá lugar às 15 horas de dia 13 de julho, no Hotel Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo.