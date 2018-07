06-07-2018 16:54

Adolfo Mesquita Nunes fala em situação «particularmente grave» nas unidades de saúde do Interior

As unidades de saúde do Interior vivem «situação particularmente grave», devido redução do horário laboral dos enfermeiros para 35 horas. Quem o dizer é o vice-presidente do CDS/PP, Adolfo Mesquita Nunes, que hoje falou aos jornalistas numa conferência de imprensa, na Covilhã.

Para o também vereador da oposição do município covilhanense o que está em causa é que não foi garantido que «essas 35 horas não se repercutem no serviço que é prestado às populações e no Interior aquilo que está a acontecer é exatamente o contrário», acrescentando que são necessárias «camas, enfermeiros, médicos e profissionais de saúde para colmatar a decisão do Governo». Decisão essa que considera «irresponsável».

Adolfo Mesquita Nunes lembrou que na Guarda já foram encerradas camas e unidades e adiantou que na Covilhã há serviços a entrarem em colapso e que em Castelo Branco a bolsa de recrutamento só foi aberta na quinta-feira, pelo que terá de se «esperar vários meses para que se possam colmatar as falhas».

O eventual aumento das listas de espera é outra das consequências que preocupam o centrista, que considerou «paradigmático» o caso da oftalmologia da Covilhã, serviço onde a lista de espera já ultrapassa os dois anos. Adolfo Mesquita Nunes mostrou-se ainda preocupado com as consequências que este «agravamento das condições» poderá trazer na captação de novos profissionais e até de residentes para o Interior. «Notícias como estas, todos os dias, a dizer que há falta de médicos no interior, não convencem, com certeza, ninguém a mudar-se para cá para aqui fixar residência», acrescentou.