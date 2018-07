06-07-2018 15:00

CHCB não terá encerramento ou perda de serviços especializados

Em comunicado, o Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) revela ter identificado «a necessidade de contratação de recursos humanos das várias classes profissionais afetadas, dado o natural impacto que esta alteração comporta». De acordo com o CHCB, o impacto está a ser minimizado «com a habitual compreensão e elevado profissionalismo de todos os colaboradores» daquele Centro Hospitalar, e com «a já iniciada contratação de pessoal, designadamente enfermeiros, assistentes operacionais e TSDT em contrato de trabalho sem termo, estando a aguardar autorização para encetar várias outras contratações, no mais breve espaço de tempo», é adiantado. «No CHCB não haverá qualquer encerramento ou perda de serviços especializados mas sim a estruturação eficiente dos recursos disponíveis atenta a procura expressa, não advindo daí qualquer alteração ou prejuízo para o tratamento e acompanhamento dos doentes internados afetos a essas mesmas especialidades», conclui.