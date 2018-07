05-07-2018 18:44

Secretário de Estado da Proteção Civil na Guarda

José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil, está hoje (21 horas), na Guarda, no âmbito da iniciativa «PS em Movimento». A sessão vai decorrer no edifício do Instituto Português do Desporto e Juventude e é a primeira

de uma volta por todos os distritos do continente, cujo objetivo é ouvir os militantes socialistas e simpatizantes, preparando o Debate do Estado da Nação, que terá lugar no Parlamento, no próximo dia 13 julho.

Amanhã, José Artur Neves irá visitar o Centro de Meios Aéreos da Guarda - Heliporto do Hospital da Guarda.