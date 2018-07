05-07-2018 17:05

Fundação Montepio entregou viatura adaptada à AFACIDASE

A AFACIDASE - Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela foi uma das 21 instituições que recebeu uma viatura especialmente adaptada às suas necessidades, no âmbito da 11.ª edição da Frota Solidária da Fundação Montepio.