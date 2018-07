05-07-2018 15:52

Romaria Equestre da Nossa Senhora da Ajuda passou pela ESTH

A Romaria Equestre da Nossa Senhora da Ajuda passou hoje pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). A Romaria vai ligar os dois Santuários da Nossa Senhora da Ajuda mais distantes do distrito da Guarda, com início em Sameice, concelho de Seia e chegada à Malhada da Sorda, concelho de Almeida. Nos dias 6 e 7 de julho, a Romaria passa pela Guarda.