05-07-2018 14:48

CIMBSE com concurso para sapadores florestais

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) tem a decorrer o concurso para preenchimento de 14 postos de trabalho para a categoria de assistentes operacionais para constituição de uma brigada de sapadores florestais. Segundo o aviso publicado em Diário da República (DR), a formalização das candidaturas tem um prazo de 10 dias a contar da sua publicação. Os futuros elementos da brigada de sapadores florestais da CIMBSE terão responsabilidade na instalação e manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, nas ações de consolidação e pós-fogo, bem como nas ações de estabilização de emergência. Ficarão ainda responsáveis pela realização de ações de silvicultura de caráter geral e de silvicultura preventiva no âmbito dos incêndios florestais, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, moto manuais, mecânicas ou pelo uso de fogo controlado, entre outras. Segundo o aviso, podem ser admitidos ao procedimento concursal os indivíduos que, entre outros requisitos, tenham 18 anos, não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou não tenham interdição para o exercício daquelas que se propõem desempenhar e ser detentores da escolaridade obrigatória.