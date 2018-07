04-07-2018 18:23

Portugal, Espanha e França juntos pela primeira Arte da Humanidade

Uma delegação portuguesa constituída pelo presidente do Conselho Directivo da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro; pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte; pelo presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, Paulo Longrouva e pela vice-presidente da Câmara de Pinhel, Daniela Capelo, deslocou-se à comuna francesa de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil para a formalização da adesão dos sítios de Arte Pré-Histórica do Vale do Côa e Siega Verde ao protocolo de cooperação firmado, no ano passado, entre o Governo Autonómico da Cantábria (Espanha) e o Departamento da Dordonha (França). Estiveram ainda presentes o presidente do Conselho Departamental da Dordonha, Germinal Peiro; o Conselheiro da Educação, Cultura e Desporto do Governo Autonómico da Cantábria, Francisco Fernando Mañanes; e o Diretor Geral do Património Cultural da Junta de Castela e Leão, Enrique Saiz, entre outras autoridades administrativas locais e regionais dos três países, também elas desafiadas para a criação e aprofundamento de laços de cooperação transfronteiriça, em benefício do desenvolvimento económico e social integrado e sustentado. Ficou assim estabelecida uma vasta rede de sítios de arte rupestre, com especial destaque para os três sítios mais importantes de arte pré-histórica do mundo, classificados como Património da Humanidade: Vale do Côa (com a extensão de Siega Verde), Lascaux e Altamira.