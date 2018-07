04-07-2018 16:58

Universidade de Verão da UBI já arrancou

Começaram na segunda-feira as atividades da Universidade de Verão, onde participam cerca de 120 estudantes do Ensino Secundário provenientes de todo o país. A iniciativa, promovida pela Universidade da Beira Interior (UBI), tem como objetivo aproximar a instituição dos alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos, para lhes mostrar como é ser estudante universitário e aquilo que a cidade da Covilhã tem para oferecer.

Do programa constam as cinco faculdades ubianas, de forma a criar um leque de atividades adaptadas aos interesses de cada um dos participantes, que vão aprofundar o conhecimento acerca das áreas da sua preferência. Acima de tudo, vão descobrir o tipo de ambiente que se respira numa universidade e que deve ser vivido intensamente.

O Reitor da UBI, António Fidalgo, reforçou esta ideia na Sessão de Abertura da Universidade de Verão, na presença dos participantes e dos familiares que aceitaram o convite para assistir ao arranque desta edição. «A universidade deve ser vivida 24 horas por dias, sete dias por semana. O que se aprende nas aulas é muito importante, porque esse é o segredo de um bom estudo, mas há ainda a imersão. A vantagem da Covilhã e da UBI é essa: sai-se da universidade, mas ela continua nos espaços da cidade, como nos cafés, por exemplo», salientou o Reitor.