04-07-2018 15:36

Programas de mobilidade internacional reforçados na UBI

Os estudantes, docentes e funcionários da Universidade da Beira Interior (UBI) vão ter à disposição, no próximo ano letivo, novas oportunidades de participarem em programas de mobilidade. Com um financiamento superior a 800 mil euros, o projeto permitirá a 368 pessoas (208 estudantes e 160 docentes e/ou funcionários), de todas as áreas científicas, viver uma experiência internacional numa das universidades parceiras, sediadas em países de três continentes. O montante disponível foi obtido junto dos programas ERHUS, International Credit Mobility (ICM) e Erasmus+.