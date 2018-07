04-07-2018 14:46

Jardim do Zelo reuniu maior votação do Orçamento Participativo em Seia

Dos 22 projetos a votação no Orçamento Participativo de 2018, organizado pela Câmara de Seia, o projeto “Jardim do Zelo”, que prevê a reconversão da área envolvente à piscina numa zona de parque de lazer e desporto, em Torroselo, foi o que reuniu a votação mais elevada, com 523 votos.

Nesta edição, cuja votação terminou no domingo, o segundo lugar coube ao projeto Parque Infantil da Freguesia ”Santiago Brinca”, com 507 votos, a que se seguiu “Socorro Uma Prioridade”, uma proposta para dotar a corporação de Bombeiros de S. Romão com equipamento de desencarceramento, com 375 votos.

O terceiro mais votado (283 votos) foi o Parque Infantil – Futuro Com + Alegria, que consiste na requalificação do espaço exterior do Jardim-de-Infância de Pinhanços para criação de parque infantil, obteve 283 votos.

Seguiram-se “Parque Infantil Seguro” (266 votos), criação de um parque infantil junto à praia fluvial de Sandomil; “Vila Infantil”, construção de parque infantil no Espaço do Cadaval – Sta. Marinha (263 votos); “Brincar Sem Teto”, proposta para a valorização do espaço exterior do Jardim-de-Infância do Centro Escolar de S. Romão, com a colocação de ciclovia e relvado sintético (261 votos); “Miradouro e Observatório Astronómico em Travancinha, que prevê a conclusão do Miradouro com a colocação de portas, janelas e uma escada exterior em ferro (261 votos); “Pontos Fitness ao Ar Livre na U.F. Sta. Marinha e S. Martinho”, que como o próprio nome sugere se refere à instalação de equipamento de desporto/fitness para as 4 localidades da União das Freguesias de Santa Marinha e São Martinho (249 votos); e por último, “O Parque na Quinta”, a criação de um parque infantil na rua dos Lavradores, em São Romão”, com 243 votos.

Neste orçamento participativo a votação foi exclusivamente por sms, de forma «a incutir maior credibilidade ao processo, com uma votação real e consciente dos cidadãos, naquele que é o mecanismo colocado à sua disposição para intervir no orçamento municipal», refere a autarquia em comunicado.

Para a edição deste ano do Orçamento Participativo está destinada uma verba de 125 mil euros, e tinha um limite de 12.500€ (IVA incluído). Os projetos vencedores serão executados durante o próximo ano.