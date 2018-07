03-07-2018 17:22

Projeto europeu na área do radão aprovado para o LABEXPORAD

O LABEXPORAD - Laboratório de Estudos dos Efeitos do Radão, instalado no UBImedical, vai desenvolver uma parceria estratégica na área do Ensino Superior, designada “Train the trainees - Train future trainers in radiation protection and nuclear technology”. O projeto resulta de uma candidatura ao programa ERASMUS PLUS que recebeu luz verde no final de junho. Além da Universidade da Beira Interior (UBI), “Train the trainees” envolve mais sete instituições europeias de países como a Bélgica (Haute Ecole Bruxelles-Brabant e Universiteit Hasselt), Espanha (Universitat Politecnica de Valencia), Itália (Universita di Bologna), Alemanha (Hochschule Mannheim University of Applied Sciences), República Checa (Czech Technical University in Prague) e Grécia (Greek Atomic Energy Commission). Na UBI o projeto é dinamizado pelo LABEXPORAD, sob a coordenação de Sandra Soares, docente do Departamento de Física (Faculdade de Ciências). O objetivo principal do projeto é desenvolver uma «formação avançada internacional em tecnologia nuclear e proteção contra a radiação», através do design de módulos de ensino à distância interativos e de módulos presenciais/laboratoriais.