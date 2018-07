03-07-2018 15:50

Câmara da Guarda entrega 220 mil euros a 111 associações do concelho

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, entregou ontem 220 mil euros a associações culturais, sociais, humanitárias e desportivas do concelho, no âmbito do regulamento da atribuição de apoios às coletividades locais. Álvaro Amaro procedeu à entrega da primeira verba do valor global de 440 mil euros que a autarquia destinou este ano para as 111 coletividades que se candidataram ao valor financeiro que é facultado em duas fases.