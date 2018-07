03-07-2018 14:40

A25 entre Mangualde e Vilar Formoso com circulação condicionada

A Concessionária Ascendi informou que serão feitas intervenções de beneficiação do pavimento na A25 que implicarão alguns condicionamentos de tráfego nos dois sentidos. As obras começaram ontem e prolongam-se até 20 de agosto entre o Nó de Mangualde e o Nó com a EN332 (Vilar Formoso). A concessionária recomenda a circulação com maior precaução nos diferentes troços com intervenções, pois «prevê-se maior demora para efetuar o percurso, acrescentando que a realização destas obras tem por objetivo melhorar a qualidade do pavimento», refere uma nota informativa.