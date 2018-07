02-07-2018 12:48

Colisão na EN18, entre Fundão e Covilhã, provoca ferido grave

Uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias, na Estrada Nacional 18, a seguir ao cruzamento de Alcaria, no sentido Fundão-Covilhã, provocou esta manhã um ferido grave, segundo fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco. O alerta foi dado às 11h30 e no local estiveram os Bombeiros do Fundão, a ambulância do INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Covilhã e a GNR do Fundão.