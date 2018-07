02-07-2018 10:59

Aniversário da Cápsula do Tempo assinalado com escultura

No âmbito das comemorações do 5º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, foi ontem inaugurada, na Encosta do Tempo, a escultura "Relógio de Sol - Roamer", da autoria do arquiteto António Saraiva.