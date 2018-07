01-07-2018 15:11

Festival sem drogas e sem álcool termina hoje

Uma quinta ecológica do concelho da Covilhã recebeu no fim-de-semana, pelo segundo ano consecutivo, o “Ananda Festival of Bliss”, um evento sem drogas nem álcool, onde são esperadas mais de 300 pessoas, o dobro da primeira edição.

A iniciativa é promovida pela delegação da Covilhã da “Ananda Marga”, associação mundial sem fins lucrativos que promove estilos de vida alternativos ligados ao ambiente, à natureza e a práticas de meditação. Estão programados concertos, “workshops”, palestras, atividades artísticas e exibição de curtas-metragens dos estudantes de cinema da UBI. Haverá ainda refeições veganas, terapias de bem-estar e «muita boa disposição», destaca a organização. Com um conceito baseado no respeito pela natureza, o evento é «uma oportunidade de estar em contacto com um estilo de vida mais saudável» em que se podem "descobrir novas oportunidades para o ativismo social e ecológico, dançar ou simplesmente relaxar no meio da natureza».