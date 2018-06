30-06-2018 21:07

Portugal eliminado do mundial 2018

Portugal perdeu 2-1 frente ao Uruguai no jogo dos oitavos-de-final, do Mundial 2018. O golo da seleção das quinas foi apontado por Pepe, aos 55 minutos, enquanto que Cavani marcou os dois golos dos uruguaios (7' e 62'). Esta derrota ditou eliminação da seleção portuguesa do mundial da Rússia.