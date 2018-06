30-06-2018 13:12

Festa da transumância em Seia

A Festa da Transumância e dos Pastores acontece este sábado em Seia, onde será possível acompanhar um rebanho na subida à Serra da Estrela.

O percurso teve início pelas 7h30, no Largo da Câmara, no centro da cidade, onde o gado proveniente das terras chãs (Santa Comba, Folgosa e Maceira) se concentra. Os rebanhos atravessam depois Seia em direção à montanha, «prosseguindo pelos seculares caminhos da transumância, em direção à aldeia do Sabugueiro». Pelo caminho haverá degustações gastronómicas, como a típica “merenda do alforge”, um almoço com os pastores e um programa de animação. A atividade é promovida pela autarquia senense, sendo que no domingo haverá a Festa dos Pastores na aldeia de Folgosa da Madalena.